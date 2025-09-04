Llegó el día: Bolivia juega la primera de dos 'finales' por el repechaje

Desde las 19:30 de este jueves, la selección boliviana de fútbol se juega la primera de dos “finales” en su lucha por alcanzar el repechaje mundialista. El escenario será el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde más de 45 mil aficionados alentarán a Colombia, en un partido que tendrá como juez principal al argentino Darío Herrera.

Bolivia llega motivada tras su triunfo por 2-1 frente a Chile en El Alto, mientras que Colombia viene de conseguir un valioso empate 1-1 como visitante ante la campeona mundial, Argentina. Para este compromiso, el equipo dirigido por Óscar Villegas apostará por todo su potencial, pese a que seis de sus jugadores están al borde de una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y podrían perderse el siguiente encuentro contra Brasil.

En el lado del rival, la selección colombiana no contará con dos de sus figuras: Daniel Muñoz y Kevin Castaño. Pero si contarán con la presencia de Dayro Moreno goleador de la Libertadores. Por parte de 'La Verde', la baja confirmada es la de Ramiro Vaca, ausente desde hace meses tras una suspensión por un supuesto caso de dopaje en la Copa Libertadores.

El desafío es mayúsculo, pero la ilusión boliviana está intacta: sumar en Barranquilla sería dar un paso firme hacia el objetivo del repechaje mundialista. El próximo martes jugará ante Brasil, otro duelo importante por el cupo del repechaje.

