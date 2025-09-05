La derrota ante Colombia deja a Bolivia obligada a vencer a Brasil para soñar con el repechaje

La selección de Bolivia sufrió una dura derrota por 3-0 frente a Colombia en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El equipo dirigido por Óscar Villegas volvió a mostrar falencias siendo ampliamente superado por una Tricolor que selló su clasificación con autoridad.

Colombia dominó desde el inicio, con mayor control del balón, profundidad en ataque y un mediocampo que neutralizó cualquier intento de construcción boliviano. La figura del arquero Carlos Lampe evitó una goleada más abultada en la primera mitad, pero no pudo sostener al equipo ante la presión constante.

El marcador se abrió al minuto 31 con un tanto de James Rodríguez, quien apareció libre en el área tras un centro de Santiago Arias. En la segunda parte, Colombia amplió la ventaja con goles de Jhon Córdoba (74’) y Juan Fernando Quintero (83’), aprovechando errores defensivos y la falta de respuesta física y táctica de Bolivia.

Bolivia generó pocas ocasiones claras de gol. Miguel Terceros y Roberto Fernández intentaron desde media distancia, pero sus remates fueron fácilmente controlados por el arquero Camilo Vargas.

Pese a la derrota, Bolivia aún no está eliminada. Gracias a una combinación de resultados en otros partidos, el equipo mantiene posibilidades matemáticas de alcanzar el repechaje, lugar que se disputa con Venezuela, que también cayó en su compromiso.

