Bolívar salva un empate 2-2 ante Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana

Bolívar logró un empate 2-2 ante Atlético Mineiro en un partido lleno de emociones jugado este miércoles en el estadio Hernando Siles, por la Copa Sudamericana. El equipo boliviano fue de menos a más y rescató un punto importante en casa.

Atlético Mineiro pegó primero en un duelo que comenzó parejo pero que, con el correr de los minutos, fue inclinado a favor del conjunto brasileño.

A los 45 minutos, Alexsander abrió el marcador tras un veloz contraataque liderado por Gustavo Scarpa, quien firmó una asistencia precisa. Poco después, en tiempo de adición, Vitor Hugo amplió la ventaja con un certero cabezazo (45'+6), aprovechando una falta cobrada por Scarpa que lo encontró solo en el corazón del área.

Con el marcador 0-2 al descanso, Bolívar se vio obligado a reaccionar, y lo hizo desde el inicio del segundo tiempo. Apenas comenzado el complemento, Robson Matheus descontó con un gol de cabeza (48’) tras un tiro de esquina bien ejecutado por Carlos Melgar.

A partir de ahí, Bolívar intensificó su ofensiva, generando múltiples ocasiones. El momento clave llegó al minuto 68, cuando el árbitro sancionó penal por mano de Lyanco. Sin embargo, Martín Cauteruccio estrelló su remate en el travesaño, desaprovechando la gran oportunidad del empate.

No obstante, la insistencia tuvo su premio. Al minuto 86, otro penal, esta vez por mano de Igor Gomes, fue correctamente cobrado por Dorny Romero (88'), quien no falló desde los once pasos y puso el 2-2 definitivo.

Bolívar demostró una vez más su fortaleza en casa y su capacidad de reacción. A pesar de ir dos goles abajo, nunca bajó los brazos y logró un empate que podría ser valioso para seguir avanzando en la Sudamericana.

