¡El sueño continúa! Bolivia derrota a Brasil 1-0 y va al repechaje para el Mundial

En una noche inolvidable y a más de 4.000 metros de altura, Bolivia logró una hazaña histórica al vencer por 1-0 a Brasil en el Estadio Municipal de El Alto, asegurando su clasificación al repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026.

El gol de la victoria llegó en el minuto 49 del primer tiempo, cuando Miguel Terceros ejecutó con frialdad un penal tras una falta confirmada por el VAR. El mediocampista engañó a Alisson y desató la locura en las tribunas repletas del imponente escenario alteño.

Desde el arranque, Bolivia se plantó con carácter ante un Brasil alternativo pero talentoso. Los de la Verde no se achicaron: presionaron, corrieron y generaron peligro constante con disparos de Villamil, Robson Tome y el propio Terceros.

Brasil intentó reaccionar en la segunda parte, pero se estrelló una y otra vez contra una defensa sólida y un Carlos Lampe en modo héroe, que tapó disparos de Raphinha, João Pedro y Jean Lucas en los minutos finales.

Cada despeje de Haquín, Cuellar o Morales fue celebrado como un gol. Bolivia resistió con alma y corazón los embates del pentacampeón del mundo y se aferró al resultado hasta el silbatazo final.

Con este triunfo, Bolivia se mete en el repechaje por un cupo al Mundial 2026, y lo hace ganándole a uno de los gigantes del fútbol en uno de los estadios más difíciles del continente.

