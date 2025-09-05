¿Quién va ganando?: Bolivia se enfrenta a Venezuela en el Mundial de Desayunos

En cuenta regresiva Bolivia se enfrenta a Venezuela en el Mundial de Desayunos, en un torneo organizado por el streamer Ibai Llanos, mundial que causó sensación en las últimas semanas.

¿Quién va ganando?

Hasta el momento Venezuela lleva una ventaja del 56%, frente a Bolivia que cuenta con el 44%, en Instagram. Similar panorama se observa en otras redes sociales como es TikTok, en tanto YouTube Bolivia lleva la delantera.

Con este resultado Bolivia necesita apoyo

Te invitamos a que puedas realizar tu votación directa través de los canales oficiales del streamer, siguiendo los siguientes enlaces directos.

Instagram: https://www.instagram.com/p/DOMBAn5jLMA/

Youtube: https://www.youtube.com/shorts/7iYviaiLAAE

TikTok: https://www.tiktok.com/@ibaillanos/video/7546278073600150806

Facebook: https://www.facebook.com/share/r/16UzFMfxVT/

Bolivia se presenta en el Mundial de Desayunos con la tradicional “salteña” y el “api con pastel”

Venezuela compite con la “arepa reina pepiada”, acompañada de huevo, además de otra arepa con carne mechada y un maltín.

