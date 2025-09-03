Lleva cuatro días: Nicol Herrera es la primera persona en la fila para ingresar a la Fexpocruz

Son dos personas que, dentro de sus carpas instaladas en puertas de la Fexpocruz, esperan poder ingresar y destacarse por ser los primeros en participar de la gran feria.

“Llevo cuatro días acá, tengo un objetivo y un sueño, quiero lograr mi objetivo para darle ese ejemplo a mi hijo, él es un cruceño y cumple el 24 de septiembre sus 4 añitos”, manifestó Herrera.

Por su parte, Deivid Raúl Paniagua quien se encuentra como segundo en la fila, señaló que su objetivo es ingresar a la Fexpocruz, siendo uno de los primeros para poder estar durante todos los días para apreciar los stands.

“Saludar al pueblo cruceño y boliviano, vine con varios días de anticipación porque era un objetivo y me gustaría ser el primero en entrar a la Fexpocruz, la fiesta grande de los cruceños”, afirmó Paniagua.

Pese a ser el segundo en la fila no pierde la esperanza que sean los dos primeros los que puedan ingresar y llevarse premios para participar en la feria.

Pese a que aún faltan 16 días para la inauguración de la Fexpocruz, ambas personas que se encuentran en la fila se mantienen optimistas, y con la energía para ser parte de este gran evento.

