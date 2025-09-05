TEMAS DE HOY:
Mundial de Desayunos: ¿Hasta cuándo y cómo votar para que Bolivia gane a Venezuela?

Ingresa a la nota y encontrarás todos los enlaces para poder apoyar con tu voto a Bolivia. Recuerda que hay un plazo, posteriormente se cierra la votación y se conocerán los resultados.

Jhovana Cahuasa

05/09/2025 9:00

Bolivia

Bolivia se enfrenta a Venezuela y este jueves al promediar el mediodía se habilitaron las votaciones para el Mundial de Desayunos organizado por el influencer Ibai Llanos. La población puede votar en las diferentes redes sociales, TikTok, Instagram y YouTube.

¿Cómo votar para que Bolivia gane a Venezuela?

Ingresa a los siguientes enlaces, desde tus cuentas de Instagram, YouTube y TikTok, si no tienes una cuenta, debes crear una. Posteriormente presiona a los enlaces de color naranja que te presentaos en esta nota y te derivarán a las páginas oficiales del streamer Ibai Llanos, donde podrás apoyar a Bolivia.

Recuerda que la votación se puede realizar en cada una de estas redes sociales. Para votar, se debe buscar el comentario de la cuenta verificada de Ibai, que dice ‘Bolivia’, en el video de la competencia y darle like.

Instagram:

https://www.instagram.com/p/DOMBAn5jLMA/

Youtube:

https://www.youtube.com/shorts/7iYviaiLAAE

TikTok:

https://www.tiktok.com/@ibaillanos/video/7546278073

¿Hasta cuándo puedes votar?

Las votaciones comenzaron el jueves 4 de septiembre de 2025 aproximadamente al mediodía en las plataformas TikTok, Instagram y YouTube. Aunque no existe la hora y fecha exacta para el recuento de votos, en los cuartos de final esta votación estuvo habilitada por aproximadamente 3 días, estas a tiempo de apoyar a Bolivia ingresa a las redes sociales y participa.

 

