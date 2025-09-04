Pakistán condena a muerte a hombre por publicar una blasfemia en WhatsApp

Un tribunal antiterrorista en Pakistán condenó este viernes a pena de muerte a un hombre, acusado de publicar contenido blasfemo en un grupo de WhatsApp. Además de la sentencia capital, Zeeshan fue condenado a 23 años de prisión y multado con un monto equivalente a 4.300 dólares estadounidenses, informaron medios locales.

La decisión judicial se basa en la Ley de Prevención de Delitos Electrónicos y la Ley Antiterrorista del país. Zeeshan, de credo musulmán, tiene derecho a apelar la sentencia.

En Pakistán, país de mayoría musulmana, los delitos de blasfemia conllevan consecuencias legales severas y un fuerte estigma social.

En muchas ocasiones, incluso las acusaciones no probadas han desatado violencia colectiva. Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado que estos cargos suelen ser usados como herramienta para venganzas personales o persecución religiosa.

Aunque las leyes paquistaníes contemplan la pena de muerte por blasfemia, nunca se ha ejecutado formalmente a una persona por este delito. Según datos de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, en los últimos 20 años se han registrado 774 acusaciones contra musulmanes y 760 contra personas de minorías religiosas, reflejando el uso extendido y controversial de esta legislación.

