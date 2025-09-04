El legendario diseñador italiano Giorgio Armani falleció a los 91 años

El diseñador italiano Giorgio Armani, ícono de la moda y creador de un imperio en la industria del lujo, falleció a los 91 años, rodeado de sus seres queridos, anunció el grupo empresario el jueves.

"Con una tristeza infinita, el Grupo Armani anuncia el deceso de su creador, fundador y motor infatigable: Giorgio Armani", señaló en un comunicado. "En esta empresa siempre nos hemos sentido como una familia. Hoy, es con profunda emoción que sentimos el vacío dejado por quien fundó y alimentó esta familia con visión, pasión y dedicación", continúa el comunicado. "Pero es precisamente en su espíritu que nos comprometemos a proteger lo que él construyó y a hacer avanzar su empresa en su memoria, con respeto, responsabilidad y amor", añadió.

De acuerdo con el deseo de Giorgio Armani, sus funerales serán privados, pero habrá una capilla ardiente abierta al público el sábado y domingo de 09H00 a 18H00 en el Armani Teatro en Milán.

Armani había creado su casa de moda en 1975 y siempre quiso mantenerse independiente, rechazando cotizar en bolsa.

El diseñador, debilitado durante varios meses, se había visto obligado a renunciar a sus desfiles masculinos en Milán a mediados de junio por razones de salud. También se ausentó en julio del show Armani Privé en París.

En una entrevista con el Financial Times publicada pocos días antes de su muerte, el creador declaró que los planes para su sucesión consistían "en una transición progresiva de responsabilidades hacia sus colaboradores más cercanos, como Leo Dell’Orco", responsable del diseño de las colecciones masculinas, "los miembros de (su) familia y todo el equipo de trabajo".

Lo mejor de Italia

"Con Giorgio Armani, desaparece una figura emblemática de la cultura italiana, que supo transformar la elegancia en un lenguaje universal. Su estilo sobrio e innovador redefinió la relación entre la moda, el cine y la sociedad, dejando una huella indeleble en las costumbres contemporáneas", reaccionó el ministro italiano de Cultura, Alessandro Giuli. "No solo fue un maestro de la moda, sino también un reconocido embajador de la identidad italiana en todo el mundo", afirmó.

"Con su elegancia, sobriedad y creatividad, supo realzar la moda italiana e inspirar al mundo entero. Un trabajador incansable, un ícono y un símbolo de lo mejor de Italia. Gracias por todo”, escribió por su parte en X la jefa del gobierno, Giorgia Meloni.

Numerosas otras personalidades italianas destacadas elogiaron su memoria, como Donatella Versace, embajadora del grupo de moda homónimo, quien destacó en Instagram la pérdida de un "gigante que hizo historia".

Diseñador visionario, Armani se destacó en alta costura, prêt-à-porter, accesorios, perfumes, joyería, así como en arquitectura de interiores y hotelería de lujo en ciudades como Milán, París, Nueva York, Tokio, Seúl y Shanghái. En 2000 el Museo Guggenheim de Nueva York lo incluyó en el Panteón de creadores con una retrospectiva dedicada a su obra.

Nacido el 11 de julio de 1934 en Piacenza (norte de Italia) en una familia modesta de origen armenio, Giorgio Armani estudió medicina durante dos años antes de trabajar como escaparatista-decorador en Milán para los grandes almacenes La Rinascente, donde permaneció hasta los 31 años. Apasionado por la fotografía y el dibujo, su vida cambió tras conocer a Nino Cerruti, inventor del "casual chic", fallecido en enero de 2022, quien le confió su línea de ropa masculina, Hitman.

