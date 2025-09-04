Rescatan un guacamayo tras una denuncia de captura ilegal

Un hombre entregó a un guacamayo herido a las autoridades del Instituto Nacional de Parques de Venezuela (Inparques) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), después de que un video viral lo mostrara forcejeando con el ave en el municipio de Petare. La grabación generó una ola de indignación y llevó a la denuncia del hecho.

El incidente se dio a conocer a través de un video grabado por una vecina, que muestra al hombre luchando para atrapar al ave, que graznaba desesperada. La mujer le grita que lo libere, pero con la ayuda de otras dos personas, el guacamayo es metido en una camioneta. Las imágenes, que rápidamente se hicieron virales, provocaron el repudio de los usuarios en redes sociales, quienes lo acusaron de captura ilegal.

Horas más tarde, el sujeto publicó un video en el que aclaró que su intención era rescatar al animal. Explicó que el guacamayo estaba herido, posiblemente tras una pelea con otro, y que tenía una lesión en el ala. Según su versión, le dio agua y comida, y lo resguardó con la intención de cuidarlo hasta su recuperación. Sin embargo, debido a que el ave no se dejaba curar, decidió entregarlo a las autoridades para que recibiera la atención adecuada.

El ave fue puesta bajo la custodia de Inparques y la GNB, que se encargarán de su rehabilitación para posteriormente liberarla en su hábitat natural, el Waraira Repano.

