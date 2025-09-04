TEMAS DE HOY:
Internacional

Guardia de parqueo asesinado en Sudáfrica: pareja fue capturada tras brutal ataque

El agresor del Guardia huyó inmediatamente del lugar.

Ligia Portillo

04/09/2025 12:22

Guardia de parqueo asesinado en Sudáfrica: pareja fue capturada tras brutal ataque. Foto: Captura de pantalla
Sudáfrica

Un hecho de violencia conmocionó a la comunidad en Sudáfrica cuando un hombre apuñaló a un guardia de parqueadero debajo del brazo izquierdo, provocándole una hemorragia que terminó con su vida.

El ataque ocurrió en cuestión de segundos: el agresor, acompañado de su pareja, huyó inmediatamente del lugar dejando al guardia gravemente herido. Pese a los esfuerzos por socorrerlo, el hombre murió desangrado antes de recibir atención médica.

Gracias a las cámaras de seguridad instaladas en el parqueadero, las autoridades lograron identificar y localizar a la pareja en su domicilio, donde fueron capturados pocas horas después. Ambos enfrentan ahora cargos por homicidio y podrían recibir una condena ejemplar.

La policía indicó que continúan las investigaciones para esclarecer las motivaciones detrás del crimen, mientras la comunidad exige justicia por la violenta muerte del trabajador.

Imágenes sensibles:

 

