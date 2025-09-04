TEMAS DE HOY:
TSE designa a Yajaira San Martín como presidenta interina tras licencia de Óscar Hassenteufel

La decisión fue asumida el miércoles en Sesión de Sala Plena, en el marco de las responsabilidades institucionales previas a la segunda vuelta presidencial del 19 de octubre de 2025.

Hans Franco

04/09/2025 12:11

La Paz

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) designó a la vocal Yajaira San Martín como presidenta interina del organismo, luego de que el presidente en ejercicio, Óscar Hassenteufel, solicitara un permiso temporal para continuar su recuperación por motivos de salud.

La decisión fue asumida el miércoles en Sesión de Sala Plena, en el marco de las responsabilidades institucionales previas a la segunda vuelta presidencial del 19 de octubre de 2025.

Hassenteufel, reconocido por los partidos políticos como una figura de garantía de transparencia en los procesos electorales, recibió el martes un homenaje por parte del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que le otorgó el Reconocimiento Emilio Villanueva Peñaranda.

Con la designación de San Martín, el TSE aseguró la continuidad de las labores electorales y el cumplimiento del calendario rumbo a la segunda vuelta, garantizando estabilidad en la conducción del proceso democrático.

 

