¡Por una Foto! Saltadora rusa muere al intentar una selfie

Elizaveta “Liza” Gushchina, reconocida saltadora de cuerda rusa, falleció este domingo al caer desde una torre de 90 metros en Pavlovsk, cerca de San Petersburgo, mientras intentaba tomarse una selfie con su hijo Nikita, de 23 años, quien presenció el accidente.

La mujer había completado con éxito un salto de bungee jumping junto a su hijo en una antigua torre de caldera adaptada para deportes extremos. Sin embargo, al subir nuevamente a la plataforma sin cuerdas de seguridad, resbaló y cayó al vacío.

La empresa de salto 23block lamentó la pérdida y destacó que Liza era una atleta experimentada y madre de dos hijos. La fiscalía rusa abrió una investigación para determinar si se cumplieron las normas de seguridad durante la actividad.

El accidente ha generado alerta en la comunidad de deportes extremos sobre los peligros de ignorar las medidas de seguridad, incluso entre deportistas expertos.

Mira la programación en Red Uno Play