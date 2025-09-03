¡Perdió el control! Autobús atropelló a un trabajador y lo dejó en estado crítico (Video)

Un dramático accidente tuvo lugar este martes en un lavadero de autobuses en Rusia, cuando una conductora con 43 años de experiencia perdió el control de un vehículo pesado. Según los primeros reportes, la mujer pisó un pedal que se quedó atascado, provocando que el autobús avanzara sin control.

El vehículo arrolló a un empleado del lavadero, quien resultó gravemente herido y actualmente se encuentra en estado crítico bajo coma inducido. Tras el impacto, el autobús colisionó con otras flotas de vehículos estacionadas en el lugar, causando daños materiales significativos y generando momentos de pánico entre los trabajadores y testigos del hecho.

Las autoridades locales y los equipos de emergencia se hicieron presentes rápidamente, asegurando la zona y trasladando al empleado al hospital más cercano. Testigos describieron escenas de caos, con gritos y corridas mientras intentaban evitar ser alcanzados por el vehículo fuera de control.

Este accidente pone nuevamente en el centro de atención la seguridad en instalaciones de lavado y mantenimiento de vehículos pesados, y se espera que las investigaciones determinen si hubo fallas mecánicas o humanas que contribuyeron a la tragedia.

