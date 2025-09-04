Un impactante accidente ocurrido el pasado 20 de agosto en la terminal de ferry de Matiatia, en la isla de Waiheke (Nueva Zelanda), ha conmocionado a la comunidad local y a miles de usuarios en redes sociales. Una mujer de 73 años, bajo los efectos del alcohol, perdió el control de su camioneta 4x4 y terminó precipitándose al mar.

Las cámaras de seguridad de Auckland Transport captaron toda la secuencia: el vehículo avanza a gran velocidad, atraviesa una explanada, invade la acera, roza un autobús estacionado y, sin detenerse, impacta contra un refugio de ferry antes de caer violentamente al agua. Las imágenes rápidamente se viralizaron en plataformas digitales.

Equipos de emergencia y testigos del hecho actuaron de inmediato, logrando rescatar a la mujer del agua. Posteriormente, una prueba de alcoholemia confirmó que conducía con un nivel de alcohol en aliento superior al permitido. Fue sancionada conforme a la legislación neozelandesa, mientras su vehículo, recuperado horas después del mar, quedó con severos daños materiales.

La policía ha iniciado una investigación para esclarecer las responsabilidades por conducción bajo los efectos del alcohol y los daños ocasionados a la infraestructura de la terminal. Hasta el momento, no se ha revelado el estado de salud de la conductora.

La terminal de Matiatia es un punto clave para el transporte en la isla de Waiheke, famosa por sus viñedos, playas y paisajes espectaculares. La rápida reacción de testigos y servicios de emergencia evitó que el accidente tuviera consecuencias más graves.

Mujer de 73 años cae al mar con su camioneta en dramático accidente en Nueva Zelanda. Foto: RR.SS.

