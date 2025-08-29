TEMAS DE HOY:
¡Todo mal! Chofer, peatón y taxista responsables del accidente en la calle Ecuador de Cochabamba

Desde Movilidad Urbana multará al chofer del trufi y evalúa proceso judicial.

Ligia Portillo

29/08/2025 11:46

¡Todo mal! Chofer, peatón y taxista responsables del accidente en la calle Ecuador de Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

La Unidad de Movilidad Urbana de la Alcaldía informó que se encuentra investigando el atropello de una mujer en la calle Ecuador, en pleno centro de la ciudad. El hecho involucra a tres actores y, según las primeras pesquisas, todos habrían cometido imprudencias que derivaron en el accidente.

El director de Movilidad Urbana, Ever Rojas, explicó: “Primero, el taxi detuvo su vehículo en medio de la vía, obstaculizando el tránsito y generando que la usuaria descendiera de manera insegura. Luego, la mujer, en lugar de orillarse o subir a la acera, cruzó hacia la ciclovía. Finalmente, el conductor del micro invadió la ciclovía, sector que está delimitado con bolardos que prohíben el paso de vehículos y motocicletas”.

Rojas añadió que, una vez identificado, el chofer del micro recibirá una multa de 200 bolivianos por invadir un área destinada exclusivamente para ciclistas. Sin embargo, no se descarta que pueda enfrentar un proceso judicial según lo que determine la investigación.

“La multa económica de 200 bolivianos se aplica a quienes ingresan a estas áreas restringidas, pero también evaluamos otras medidas legales”, señaló Rojas.

La Alcaldía anunció que se reforzará la señalización en la zona para prevenir futuros incidentes de tránsito similares, mientras se continúa con la investigación para determinar responsabilidades.

 

