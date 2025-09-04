TEMAS DE HOY:
Como el Titanic: Yate de lujo se hundió en su primer viaje y se vuelve viral

El yate “Dolce Vento”, valuado en un millón de dólares, se hundió solo 15 minutos después de zarpar en su viaje inaugural.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

03/09/2025 22:29

Turquía

Un yate de lujo bautizado como Dolce Vento, valuado en cerca de un millón de dólares, se hundió tan solo 15 minutos después de zarpar al norte de Turquía.

El accidente, que quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, ha sido comparado por muchos usuarios con la tragedia del Titanic, ocurrida en 1912, debido a la repentina pérdida de equilibrio de la embarcación.

La embarcación, de 25 metros de largo, fue presentada con gran orgullo por sus propietarios, quienes presumían su primer viaje como un evento exclusivo. Sin embargo, lo que debía ser un paseo inaugural de lujo terminó en una emergencia marítima. En los videos difundidos se observa cómo el yate comienza a inclinarse lentamente hasta quedar completamente sumergido en el agua, mientras los tripulantes y el dueño intentaban ponerse a salvo.

Todos los ocupantes lograron ser rescatados con vida, gracias a la acción oportuna de los equipos de emergencia. El propietario del yate incluso saltó por la borda en un intento desesperado de evitar consecuencias fatales.

Aunque las causas exactas del hundimiento aún no han sido confirmadas oficialmente, se presume que una pérdida de equilibrio estructural provocó el accidente. 

