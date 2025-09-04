Un yate de lujo bautizado como Dolce Vento, valuado en cerca de un millón de dólares, se hundió tan solo 15 minutos después de zarpar al norte de Turquía.

El accidente, que quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, ha sido comparado por muchos usuarios con la tragedia del Titanic, ocurrida en 1912, debido a la repentina pérdida de equilibrio de la embarcación.

La embarcación, de 25 metros de largo, fue presentada con gran orgullo por sus propietarios, quienes presumían su primer viaje como un evento exclusivo. Sin embargo, lo que debía ser un paseo inaugural de lujo terminó en una emergencia marítima. En los videos difundidos se observa cómo el yate comienza a inclinarse lentamente hasta quedar completamente sumergido en el agua, mientras los tripulantes y el dueño intentaban ponerse a salvo.

Todos los ocupantes lograron ser rescatados con vida, gracias a la acción oportuna de los equipos de emergencia. El propietario del yate incluso saltó por la borda en un intento desesperado de evitar consecuencias fatales.

Aunque las causas exactas del hundimiento aún no han sido confirmadas oficialmente, se presume que una pérdida de equilibrio estructural provocó el accidente.

