Un niño fue atropellado por una camioneta blanca mientras jugaba en la calle en la colonia San Jerónimo Caleras, en México. El menor se encontraba manipulando la rejilla de una alcantarilla cuando fue embestido por el vehículo. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona.

En las imágenes se observa que la madre del menor estaba parada sobre la vía, revisando su celular con una mano mientras con la otra sostenía un coche con un bebé. El niño, agachado y sin supervisión cercana, permanecía en medio de la calle al momento del impacto. El conductor del vehículo no logró frenar a tiempo.

Tras el atropellamiento, vecinos acudieron para auxiliar al menor y llamaron a los servicios de emergencia. El niño fue trasladado de inmediato a un hospital cercano, donde permanece en estado grave. Las autoridades no han confirmado si el conductor fue detenido.

El incidente ha generado indignación en redes sociales, donde usuarios critican la falta de atención de la madre.

