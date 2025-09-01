Entre retornos y nuevas figuras: estos son los secretarios posesionados por Camacho

El equipo combina secretarios que ya acompañaron al gobernador en etapas anteriores con nuevas figuras que asumen la responsabilidad de dirigir áreas estratégicas.
01/09/2025 16:36
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, posesionó este lunes a las nuevas autoridades que conformarán su gabinete para lo que resta de su gestión. El equipo combina secretarios que ya acompañaron a la autoridad departamental en etapas anteriores con nuevas figuras que asumirán responsabilidades en áreas estratégicas.
Entre los que repiten gestión se encuentran José Luis Terrazas, quien vuelve a la Secretaría de Justicia tras ocupar el cargo entre mayo de 2022 y enero de 2024; Pablo Sauto, que pasa de la Secretaría de Medio Ambiente a la de Desarrollo Económico; Edil Toledo, ratificado en Salud; y Fernando Suárez, que retoma la cartera de Seguridad Ciudadana.
Por su parte, las incorporaciones corresponden a José Luis Gómez Blanco en Gestión Institucional, Ricardo Morales Roca en Hacienda y Mary Luz Rivero Bravo en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.
Camacho enfatizó la importancia de la disciplina y la transparencia dentro del gabinete: “No hay espacio para que ninguno de los secretarios vuelva a callarse, ni para que haga pactos o alianzas con nadie. El trabajo debe ser sano, limpio, como siempre ha sido, sin corrupción; son personas que lo dan todo”, afirmó.
Lista de secretarios posesionados:
José Luis Gómez Blanco – Gestión Institucional
Pablo Alberto Sauto Rodríguez – Desarrollo Económico
Edil Enrique Toledo Ávalos – Salud y Desarrollo Humano
Ricardo Morales Roca – Hacienda
Mary Luz Rivero Bravo – Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
José Luis Terrazas Ch. – Justicia
Luis Fernando Suárez Mendoza – Seguridad Ciudadana
