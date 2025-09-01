Entre retornos y nuevas figuras: estos son los secretarios posesionados por Camacho

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, posesionó este lunes a las nuevas autoridades que conformarán su gabinete para lo que resta de su gestión. El equipo combina secretarios que ya acompañaron a la autoridad departamental en etapas anteriores con nuevas figuras que asumirán responsabilidades en áreas estratégicas.

Entre los que repiten gestión se encuentran José Luis Terrazas, quien vuelve a la Secretaría de Justicia tras ocupar el cargo entre mayo de 2022 y enero de 2024; Pablo Sauto, que pasa de la Secretaría de Medio Ambiente a la de Desarrollo Económico; Edil Toledo, ratificado en Salud; y Fernando Suárez, que retoma la cartera de Seguridad Ciudadana.

Por su parte, las incorporaciones corresponden a José Luis Gómez Blanco en Gestión Institucional, Ricardo Morales Roca en Hacienda y Mary Luz Rivero Bravo en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.

El gobernador destacó la combinación de experiencia y nuevas perspectivas: “Hemos logrado un trabajo conjunto entre quienes se estrenan como secretarios y otros que vienen desde el inicio de la gestión, quienes han realizado un trabajo impecable”, señaló.

Camacho enfatizó la importancia de la disciplina y la transparencia dentro del gabinete: “No hay espacio para que ninguno de los secretarios vuelva a callarse, ni para que haga pactos o alianzas con nadie. El trabajo debe ser sano, limpio, como siempre ha sido, sin corrupción; son personas que lo dan todo”, afirmó.

Lista de secretarios posesionados:

José Luis Gómez Blanco – Gestión Institucional

Pablo Alberto Sauto Rodríguez – Desarrollo Económico

Edil Enrique Toledo Ávalos – Salud y Desarrollo Humano

Ricardo Morales Roca – Hacienda

Mary Luz Rivero Bravo – Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

José Luis Terrazas Ch. – Justicia

Luis Fernando Suárez Mendoza – Seguridad Ciudadana

