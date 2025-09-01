Concejo Municipal de La Paz inicia actividades con nueva directiva después de varios meses de parálisis

A tres meses de incertidumbre institucional, el Concejo Municipal de La Paz retomará este lunes sus actividades bajo la conducción de su nueva directiva, presidida por Jorge Dulon. El alcalde Iván Arias confirmó que en la tarde se realizará la primera reunión oficial con el Legislativo edil, después de la posesión de la nueva directiva el pasado viernes.

“Con la nueva directiva que se ha posesionado el viernes anterior vamos a tener el día de hoy una primera reunión, un primer acercamiento, pero yo creo que, como dijo su presidente (Jorge Dulon), se ha devuelto la institucionalidad. Fiscalización y ejecución tienen que ir de la mano”, declaró Arias en contacto con los medios.

El burgomaestre destacó que la estabilidad recuperada permitirá retomar la coordinación en temas urgentes, como la aprobación de créditos destinados a la ejecución de obras municipales.

“No es posible ejecutar obras sin que exista la debida fiscalización y no se puede fiscalizar sin permitir que se ejecuten las cosas”, puntualizó.

Asimismo, señaló que este nuevo escenario abre la posibilidad de acelerar trámites pendientes y asegurar recursos para concluir proyectos clave en la capital paceña.

“Creo que vamos a iniciar un proceso rico y un proceso que permita ganar a La Paz, ganar a la ciudad y que se desbloqueen un montón de trámites, pero ante todo un montón de créditos y recursos que necesitamos para terminar las últimas obras y cerrar con broche de oro la gestión”, aseguró Arias.

Con esta primera reunión entre Ejecutivo y Legislativo, el Concejo Municipal de La Paz marca el inicio de una nueva etapa de trabajo coordinado luego de meses de bloqueo político.

El concejo municipal estuvo paralizado por el fallo de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que anuló la elección de directiva del Concejo Municipal a la cabeza de Lucio Quispe y posteriormente a la cabeza de la concejal Lourdes Chambilla que no era reconocidos por el Alcalde Iván Arias.

