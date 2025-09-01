Montenegro cuestiona propuestas de Libre y PDC, las califica de demagógicas

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, criticó este lunes las propuestas económicas de la alianza Libre y del Partido Demócrata Cristiano (PDC), a las que calificó de “demagógicas” y de constituir un “coctel explosivo”, respectivamente.

Sobre la propuesta de Libre, que asegura que en una semana se podrían garantizar 1.000 millones de dólares de financiamiento externo, Montenegro señaló que se trata de una afirmación poco seria y sin sustento.

«No hay ninguna novedad, más bien me llama la atención que en una semana se van a obtener mil millones, porque todo esto tiene un conducto regular, tiene que ir a las asambleas de los bancos, llámese CAF, BID, al propio FMI, no es instantáneo, además, tampoco él puede ir gestionando sin ser todavía presidente, me parece más demagógico que real lo que está diciendo», afirmó en conferencia de prensa.

El ministro subrayó que esta propuesta, más allá de su inviabilidad temporal, confirma lo que el Gobierno ya planteó respecto a la necesidad de aprobar créditos internacionales.

«Esa propuesta revela con toda claridad que lo que nosotros siempre hemos pedido, que nosotros decíamos que los recursos que estaban detenidos en la Asamblea por más de 1.700 millones (de dólares) sean desembolsados, ahora están yendo a la misma estrategia, a la misma receta», cuestionó.

Recordó que existen créditos ya gestionados y listos para su ejecución, pero trabados en la Asamblea Legislativa.

«Entonces dónde está la novedad, dónde está la creatividad de traer mil millones, si están ahí, atascados en la Asamblea: 100 millones de JICA que podían ya utilizarse y que este noviembre, si no se hace ninguna gestión, se van a revertir a favor de otro país que sí quiera utilizarlo», indicó.

En cuanto al PDC, Montenegro fue consultado sobre la propuesta de su asesor económico, Rodrigo Paz, que plantea levantar progresivamente la subvención a los combustibles, comenzando por el diésel, y descartar el mecanismo del bolsín para fijar la cotización del dólar.

“Es un coctel explosivo lo que están proponiendo. Seguramente con ese esquema tendremos niveles de inflación altísimos”, advirtió el ministro, recordando que el Gobierno de Luis Arce trató este tema con cautela, incluso planteando su consideración en un referendo.

Montenegro concluyó que ambas propuestas carecen de sustento real y ponen en riesgo la estabilidad económica del país.

Mira la programación en Red Uno Play