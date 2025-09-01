Diputado Romero pide a candidatos no utilizar el nombre de Camacho en campaña electoral

El diputado de Creemos, Andrés Romero, pidió este lunes a los candidatos en carrera electoral no utilizar el nombre del gobernador Luis Fernando Camacho como recurso político para intentar ganar respaldo ciudadano de cara a la segunda vuelta.

El legislador opositor sostuvo que la participación de Camacho en el actual proceso electoral concluyó en la primera vuelta, cuando su liderazgo contribuyó a sacar al Movimiento Al Socialismo (MAS) del escenario político nacional.

“La labor del gobernador concluyó en la primera vuelta al haber sacado del espectro electoral al MAS y hoy es la población la que tiene que elegir a su nuevo presidente”, afirmó Romero en conferencia de prensa.

Asimismo, advirtió que algunos postulantes apelan en redes sociales al nombre de Camacho con el objetivo de captar votos, situación que, dijo, no responde a la posición del propio gobernador.

“Quienes quieran utilizar levantando el nombre de Luis Fernando Camacho en las redes sociales para generar adeptos o generar votos, se tiene clarísimo, por lo menos en el departamento cruceño y el país debe saberlo: Luis Fernando Camacho ha dicho que será la sociedad boliviana la que elija al próximo presidente”, enfatizó.

El diputado recordó, además, que el compromiso de Camacho es con el pueblo cruceño y no con los candidatos que disputarán la segunda vuelta electoral.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play