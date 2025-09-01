TEMAS DE HOY:
Trágico incendio robo de laptop Restos humanos

29ºC Santa Cruz de la Sierra

2ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Diputado Romero pide a candidatos no utilizar el nombre de Camacho en campaña electoral

El legislador advierte que algunos postulantes apelan en redes sociales al nombre de Camacho con el objetivo de captar votos, situación que, dijo, no responde a la posición del propio gobernador.

Hans Franco

01/09/2025 12:17

Foto: Andrés Romero, diputado Creemos
La Paz

Escuchar esta nota

El diputado de Creemos, Andrés Romero, pidió este lunes a los candidatos en carrera electoral no utilizar el nombre del gobernador Luis Fernando Camacho como recurso político para intentar ganar respaldo ciudadano de cara a la segunda vuelta.

El legislador opositor sostuvo que la participación de Camacho en el actual proceso electoral concluyó en la primera vuelta, cuando su liderazgo contribuyó a sacar al Movimiento Al Socialismo (MAS) del escenario político nacional.

“La labor del gobernador concluyó en la primera vuelta al haber sacado del espectro electoral al MAS y hoy es la población la que tiene que elegir a su nuevo presidente”, afirmó Romero en conferencia de prensa.

Asimismo, advirtió que algunos postulantes apelan en redes sociales al nombre de Camacho con el objetivo de captar votos, situación que, dijo, no responde a la posición del propio gobernador.

“Quienes quieran utilizar levantando el nombre de Luis Fernando Camacho en las redes sociales para generar adeptos o generar votos, se tiene clarísimo, por lo menos en el departamento cruceño y el país debe saberlo: Luis Fernando Camacho ha dicho que será la sociedad boliviana la que elija al próximo presidente”, enfatizó.

El diputado recordó, además, que el compromiso de Camacho es con el pueblo cruceño y no con los candidatos que disputarán la segunda vuelta electoral.

Mira el video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD