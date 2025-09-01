Alcaldesa Eva Copa pide justicia para las víctimas de Senkata y anuncia seguimiento al caso Áñez

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, aseguró este lunes que realizará un seguimiento al proceso judicial de la expresidenta Jeanine Áñez y remarcó la necesidad de que la justicia actúe con imparcialidad, especialmente en favor de las víctimas de los hechos de Senkata ocurridos en 2019.

“Vamos a hacer seguimiento para que haya una justicia imparcial y que al final paguen las personas que han cometido estos hechos”, declaró Copa en rueda de prensa.

Consultada sobre la situación jurídica de Áñez, Copa indicó que será la Asamblea Legislativa Plurinacional la que asuma las decisiones correspondientes en caso de que el proceso pase a la vía de un juicio de responsabilidades.

“Ella (Áñez) ha ejercido ese cargo, es una decisión que ha tomado la justicia y veamos cómo ésta va a asumirse por parte de la Asamblea, porque un juicio de responsabilidades pasa por la Asamblea Legislativa”, sostuvo.

La autoridad edil insistió en que la prioridad debe ser garantizar justicia para las familias de las víctimas de Senkata, quienes, aún cargan con el dolor de la pérdida de sus seres queridos.

“Lo que pedimos a la Justicia es que también haya justicia para los fallecidos de Senkata, de esas familias que hasta el día de hoy no encuentran consuelo en sus hogares porque han perdido a sus hijos, a sus esposos y a sus hermanos”, remarcó.

Mira la programación en Red Uno Play