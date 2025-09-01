Cinco futbolistas de la selección boliviana no podrán cumplir con los entrenamientos previos al partido contra Colombia, debido a que recién fueron liberados por sus respectivos clubes luego de disputar compromisos oficiales en sus ligas el pasado fin de semana. Mientras tanto, el resto de los convocados continúa trabajando bajo las órdenes del director técnico Óscar Villegas.

Los jugadores que se incorporarán directamente en Barranquilla son: Enzo Monteiro, del FK Auda de Letonia; Lucas Macazaga, del Leganés de España; Lucas Chávez, del Volta Redonda de la segunda división de Brasil; Roberto Carlos Fernández, del Akron de Rusia; y Diego Medina, del FC CSKA 1948 de Bulgaria.

Tras el duelo frente a Colombia, el cuerpo técnico tiene previsto dar un breve descanso a estos futbolistas, siguiendo las recomendaciones del preparador físico Maximiliano Alonso. Este recordó que el tiempo ideal de recuperación entre partidos debería ser de 48 a 72 horas, aunque admitió que, por el exigente calendario de las eliminatorias, resulta complicado que los jugadores estén completamente restablecidos.

