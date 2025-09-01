TEMAS DE HOY:
Política

Binomio presidencial de Libre se reúne con legisladores electos para coordinar agenda

El encuentro servirá para definir lineamientos estratégicos que permitan a la representación parlamentaria de Libre tener una participación activa en la construcción de consensos dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Hans Franco

01/09/2025 12:20

Foto: Binomio de Libre se reúne con sus legisladores electos (Libre)
La Paz

Escuchar esta nota

El binomio presidencial de la alianza Libre, conformado por Jorge Quiroga y JP Velasco, sostiene este lunes un encuentro con los diputados y senadores electos en el Salón de Eventos del edificio CADECO, en la ciudad de La Paz, con el objetivo de coordinar el trabajo legislativo de cara a la próxima gestión parlamentaria 2025-2030.

Durante la reunión, los líderes de Libre remarcaron la importancia de consolidar una bancada cohesionada y enfocada en impulsar proyectos de ley que respondan a las necesidades de la población y fortalezcan la institucionalidad democrática del país.

El encuentro servirá para definir lineamientos estratégicos que permitan a la representación parlamentaria de Libre tener una participación activa en la construcción de consensos dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

 

