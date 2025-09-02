“Perdón, es la primera vez que lo hago”: sujeto pidió disculpas tras abusar de su víctima

Las imágenes de una cámara de seguridad muestran al presunto violador caminando tambaleante, minutos antes de agredir a la mujer.
01/09/2025 21:14
La policía en Argentina está tras el paradero de un hombre acusado de violar a una mujer cuando retornaba a su domicilio de su fuente laboral. Según información, la víctima fue abordada por el agresor, quien la arrastró a un terreno baldío para abusar de ella.
Las imágenes de una cámara de seguridad de la zona, captadas minutos antes del ataque, están siendo cruciales para identificar al violador.
El hombre la tomó del cabello y la arrastró hacia un descampado. La mujer pudo relatar que su madre escuchó sus gritos y la forma en que el agresor le tapaba la boca. Una vez en el terreno baldío, el agresor le arrancó la ropa y abusó de ella.
Una vez consumada la violación, el agresor escapó del lugar, no sin antes pedirle perdón a la víctima. "Te pido perdón, es la primera vez que lo hago", le dijo. La mujer quedó tirada en el descampado hasta que logró pedir ayuda.
