“Perdón, es la primera vez que lo hago”: sujeto pidió disculpas tras abusar de su víctima

La policía en Argentina está tras el paradero de un hombre acusado de violar a una mujer cuando retornaba a su domicilio de su fuente laboral. Según información, la víctima fue abordada por el agresor, quien la arrastró a un terreno baldío para abusar de ella.

Las imágenes de una cámara de seguridad de la zona, captadas minutos antes del ataque, están siendo cruciales para identificar al violador.

La cámara de seguridad registró al sospechoso tambaleándose, aparentemente en estado de ebriedad, caminando por la calle. Detrás de él, la víctima se dirigía a su casa sin percatarse del peligro. Según su declaración, el hombre comenzó a gritarle obscenidades, por lo que ella intentó llamar a su madre por teléfono. En ese momento, fue atacada.

El hombre la tomó del cabello y la arrastró hacia un descampado. La mujer pudo relatar que su madre escuchó sus gritos y la forma en que el agresor le tapaba la boca. Una vez en el terreno baldío, el agresor le arrancó la ropa y abusó de ella.

Una vez consumada la violación, el agresor escapó del lugar, no sin antes pedirle perdón a la víctima. "Te pido perdón, es la primera vez que lo hago", le dijo. La mujer quedó tirada en el descampado hasta que logró pedir ayuda.

