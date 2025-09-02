Xi y Putin arremeten contra Occidente en cumbre de la OCS en China

Los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, lanzaron críticas contra Estados Unidos y Occidente durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), realizada este lunes en Tianjin, China.

Xi cuestionó el “comportamiento intimidatorio” de algunos países, en alusión a Washington, y llamó a “oponerse a la mentalidad de la Guerra Fría”. También defendió el multilateralismo, la ONU y la Organización Mundial de Comercio.

“Debemos abogar por un mundo multipolar justo y ordenado y por una globalización económica inclusiva”, afirmó el mandatario chino.

La OCS agrupa a China, India, Rusia, Pakistán, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Bielorrusia, además de 16 países observadores. El bloque representa casi la mitad de la población mundial y el 23,5% del PIB global.

Ucrania en la agenda

Putin defendió la ofensiva rusa en Ucrania y culpó a Occidente de “provocar el conflicto” tras el golpe de Estado en 2014 y los intentos de integrar al país en la OTAN.

El presidente ruso se reunió con el primer ministro indio, Narendra Modi, quien pidió que ambas partes encuentren una “paz estable lo antes posible”. También sostuvo un encuentro con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a quien agradeció por su papel de mediador.

Desde Kiev, el gobierno ucraniano instó a China a desempeñar un rol más activo en la búsqueda de la paz.

Irán y Medio Oriente

Otro punto de la agenda será la reunión entre Putin y el presidente iraní, Masud Pezeshkian, en medio de presiones de Europa para que Teherán cumpla con compromisos nucleares.

En su declaración conjunta, la OCS condenó los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán en junio y pidió un alto el fuego en Gaza, además de acceso humanitario sin restricciones.

Cumbre y desfile militar

La cumbre arrancó el domingo y se extenderá hasta el miércoles, cuando los mandatarios asistirán en Pekín a un desfile militar por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Está previsto que participe también el líder norcoreano, Kim Jong Un, quien llegó este martes a China en tren, según medios surcoreanos.

