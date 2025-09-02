"¿Quién mató a nuestra hija?": La lucha de la familia de Debanhi Escobar se verá en un documental

A más de tres años de la trágica muerte de Debanhi Escobar, se anunció la fecha de estreno del documental "Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?", que abordará la incansable lucha de su familia por encontrar respuestas y justicia.

El documental, una serie original de la plataforma, retrata la desaparición y el posterior hallazgo del cuerpo de la joven de 18 años en una cisterna en Nuevo León, México. El caso conmovió a todo el país y se convirtió en un símbolo de la violencia de género y la impunidad, informa el portal Milenio.

El caso que conmocionó a México

Debanhi Susana Escobar Bazaldúa desapareció el 9 de abril de 2022 tras asistir a una fiesta en el municipio de Escobedo. La búsqueda de la joven se viralizó en redes sociales, especialmente después de que se difundiera una fotografía de ella sola en una carretera. Doce días después, su cuerpo fue encontrado en una cisterna del Motel Nueva Castilla.

A pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso y se realizaron diversas pericias, la investigación no ha arrojado resultados concluyentes. Hasta la fecha, no hay detenidos ni personas vinculadas a proceso, lo que ha prolongado la angustia de su familia y el clamor de colectivos feministas por justicia.

El documental "Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?" estará disponible en el catálogo de HBO Max a partir del jueves 18 de septiembre. Por el momento, la plataforma no ha revelado el número de episodios de esta producción.

"#Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?, nueva serie documental Max Original, retrata la búsqueda de justicia y la lucha de una familia por respuestas sobre el caso de Debanhi Escobar. Disponible el 18 de septiembre en HBO Max", dice la publicación de la plataforma de streaming.

