La comunidad tecnológica de Silicon Valley se encuentra conmocionada tras la muerte de Pratik Pandey, un ingeniero de software de 35 años que fue hallado sin vida en su lugar de trabajo en las oficinas de Microsoft en California. Aunque la causa de muerte fue un ataque cardíaco, la familia y amigos señalan el alto nivel de estrés laboral como un factor clave en su fallecimiento.

El cuerpo de Pandey fue descubierto en la madrugada del 20 de agosto. Según la evaluación inicial del forense del condado de Santa Clara, el ingeniero no tenía problemas de salud previos. Sin embargo, su compañero de cuarto y varios colegas han revelado que Pandey había manifestado estar bajo una intensa presión debido a la gran carga de trabajo y los múltiples proyectos asignados por la compañía, según publica RT.

Ingeniero pierde la vida de un ataque cardíaco en su escritorio por estrés laboral. Redes sociales / Gettyimages.ru

Un llamado de atención a las empresas tecnológicas

Pratik Pandey, originario de la India, era conocido por su dedicación y por trabajar hasta altas horas de la noche. Su familia ha hecho un llamado a las grandes corporaciones tecnológicas para que revisen sus políticas y eviten presionar a sus empleados hasta el punto del agotamiento. "Eso probablemente salvará una vida", declaró su tío, Manoj Pandey, en un comunicado.

El caso de Pandey se ha convertido en un sombrío recordatorio de los riesgos del "burnout" y la cultura de exceso de trabajo en el sector tecnológico. La muerte del ingeniero, que se había unido a Microsoft en 2020, ha reabierto el debate sobre la necesidad de un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal.

Por su parte, Microsoft declinó hacer comentarios mientras lleva a cabo su propia investigación interna. Las autoridades no encontraron signos de actividad sospechosa, por lo que el caso no será investigado como un crimen.

El cuerpo de Pratik Pandey fue enviado a la India para que sus familiares pudieran realizar el rito de despedida, un paso importante en su cultura.

