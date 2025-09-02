El oro rompe su récord: supera los 3.500 dólares por onza en medio de incertidumbre económica mundial

El precio del oro superó los 3.500 dólares por onza, alcanzando un nuevo récord histórico en los mercados asiáticos.

El metal precioso se cotizó en 3.501,59 dólares la onza, por encima del récord previo de 3.500,10 dólares registrado en abril.

Factores detrás del alza

La demanda del oro aumentó por la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos reduzca su tasa de interés en la reunión del 16 y 17 de septiembre, con una probable baja de 0,25 puntos porcentuales.

La incertidumbre también creció ante el intento del presidente estadounidense Donald Trump de destituir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, lo que pone en duda la independencia de la institución. Cook ha recurrido a la justicia para frenar la decisión, que considera ilegal.

Refugio en tiempos de crisis

La posibilidad de menores tasas debilita al dólar y a los rendimientos de los bonos, considerados activos de refugio, lo que lleva a los inversores a optar por el oro.

En lo que va de 2025, el metal se ha valorizado en un contexto de incertidumbre geopolítica, con las guerras en Ucrania y Gaza, además de la turbulencia económica generada por los aranceles de Trump sobre productos de múltiples países.

