Un hecho sin precedentes fue el que se registró el pasado martes 25 de agosto en el municipio de Salinas de Margarida en el estado de Bahía en Brasil, donde un hombre, ignorando todas las señales de alerta, decidió escalar un poste de luz, y terminó siendo electrocutado.

Según el relato de los testigos, el hombre se encontraba en presunto estado de ebriedad, subió a la cima del poste y recibió una poderosa descarga eléctrica que lo envolvió en llamas, producto de este hecho, sufrió una fuerte caída.

Sin embargo, y pese a la violenta caída que sufrió, el hombre de 30 años, llegó a sobrevivir y fue hospitalizado tras ser auxiliado por personal de emergencias.

El terrible incidente quedó registrado por algunos vecinos, quienes realizaron grabaciones con sus dispositivos móviles, y lo compartieron en redes sociales, allí se puede apreciar el momento exacto en que el hombre termina electrocutado, quemado y accidentado.

En el video también se escucha que sus vecinos le piden que baje de dicha estructura, pero el hombre ignora estas advertencias y sigue subiendo, una vez que llegó a la cima se sentó y momentos después se produjo el incidente eléctrico que lo envolvió en llamas por algunos instantes.

Video:

Mira la programación en Red Uno Play