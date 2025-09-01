Conozca la nueva composición de la Asamblea Legislativa para la gestión 2025-2030

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) contará con una nueva correlación de fuerzas políticas para el periodo constitucional 2025-2030, tras la oficialización de los resultados de las elecciones generales. El Partido Demócrata Cristiano (PDC) será la primera fuerza política, seguido por Libre y Unidad, mientras que el Movimiento al Socialismo (MAS) queda con una representación reducida.

Con esta distribución, el PDC se consolida como la principal fuerza política con presencia mayoritaria tanto en Diputados como en Senadores, lo que le otorga un rol clave en la conformación de directivas y en la toma de decisiones legislativas. Libre y Unidad se perfilan como bloques de oposición de peso, mientras que MAS y otras fuerzas minoritarias quedan con representación reducida.

Esta la composición de la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional:

PDC: 70 representantes

Libre: 53 representantes

Unidad: 35 representantes

Alianza Popular: 8 representantes

MAS: 2 representantes

Súmate: 6 representantes

Los Representantes Supraestatales son:

PDC: 5

Libre: 2

Unidad: 2

Las Circunscripciones Especiales son:

PDC: 2

Libre: 2

Alianza Popular: 1

MAS: 1

Agrupación Indígena Yuqui: 1

La Cámara de Diputados esta compuesta de la siguiente manera:

PDC: 47 (30 uninominales, 17 plurinominales)

Libre: 37 (20 uninominales, 17 plurinominales)

Unidad: 26 (11 uninominales, 15 plurinominales)

Alianza Popular: 7 (2 uninominales, 5 plurinominales)

MAS: 1 (plurinominal)

Súmate: 5 (plurinominales)

La Cámara de Senadores está compuesta de la siguiente manera:

PDC: 16

Libre: 12

Unidad: 7

Súmate: 1

La nueva composición marca un escenario político distinto al de las anteriores gestiones, en el que se requerirán alianzas y consensos para la aprobación de leyes y la definición de la agenda legislativa nacional.

