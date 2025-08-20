Vicepresidente convoca a sesión de Asamblea para debatir crédito y abrogación de “leyes incendiarias”

El vicepresidente David Choquehuanca convocó a sesión de Asamblea Legislativa para este jueves 21 de agosto a las 14:00, con el objetivo de debatir un crédito de $30 millones del BID para un programa de integración urbana en La Paz y El Alto.

El crédito, suscrito el 25 de enero de 2024 con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), está destinado a la ejecución del programa “Parque Lineal para La Paz y El Alto”, que busca mejorar la infraestructura urbana en ambas ciudades.

Entre los otros puntos de la agenda para la sesión, se debatirá la abrogación de las denominadas leyes incendiarias, además de los proyectos de ley para declarar el día nacional de las danzas.

Los proyectos de ley en agenda:

La declaración del Día Nacional de las danzas tradicionales: tobas, diablada, llamerada y waca.

La abrogación de la Ley 741, que autoriza el desmonte en pequeñas propiedades.

La abrogación de la Ley 1171 sobre el uso y manejo racional de quemas.

La abrogación de la Ley 337 de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques.

Mire la convocatoria de la sesión:

Mira la programación en Red Uno Play