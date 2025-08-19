Diputado Egüez: “Ya no hay estorbos en la ALP” para cambiar el modelo económico

Los nuevos legisladores y el gobierno entrante, el 8 de noviembre, tienen como prioridad mayor, resolver la crisis económica y su impacto múltiple, “ya no existen estorbos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)” que impidan modificar todas las leyes y aprobar otras que sean necesarias para redireccionar la economía, declaró, este martes, el diputado Walthy Egüez.

“Se sabía que el gobierno que venga va a tener que solucionar este problema. La buena noticia para el país es que ya no vamos a tener estorbos para cambiar el modelo económico y las leyes que sean necesarias que permitan dar un giro radical a este modelo empobrecedor que durante 20 años nos ha impuesto el MAS. Hoy los bolivianos tenemos la posibilidad de volver a los senderos del desarrollo”, señaló.

El Estado no es productor de alimentos, señala Egüez, no será posible salir de la crisis económica sin el consenso y articulación de estrategias con el sector privado, por lo que llegar a acuerdos dentro la ALP es el eje para dar paso acciones urgentes y concretas.

Aclaró que, durante el proceso preelectoral, campañas, debates y otras iniciativas, las fuerzas políticas han dejado claramente establecido que ninguno continuará con este modelo económico, por tanto, es ampliamente posible llegar a importantes acuerdos en el marco de las prioridades del país.

