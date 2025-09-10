Diputado Israel Huaytari considera inviable la elección de vocales del TSE en esta legislatura

El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) y expresidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, aseguró que en la actual gestión legislativa no será posible concretar la elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Huaytari argumentó que no existen los dos tercios requeridos para aprobar esta designación en el pleno de la Asamblea Legislativa, y que el tiempo restante en la legislatura es insuficiente para completar el proceso.

“No creo que se designe porque hay una obligación constitucional de que esto proceda a una votación de dos tercios y no vamos a poder lograrlo. Aunque se aprobara en las comisiones, no creo que nos dé el tiempo”, afirmó el diputado.

Además, el legislador recordó que una sentencia del Tribunal Constitucional establece que toda decisión sobre este tipo de nombramientos debe aprobarse con dos tercios en todas las instancias legislativas, lo que limita aún más las posibilidades.

Mira la programación en Red Uno Play