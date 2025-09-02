¡Frente a su hijo! Quiso tomarse una selfie a 90 metros de altura, pero resbaló y cayó al vacío

En un trágico accidente, la experimentada deportista extrema Elizaveta Gushchina, de 45 años, falleció al caer de una torre de 90 metros de altura en Pavlovsk, cerca de San Petersburgo. El incidente ocurrió el 31 de agosto, el día de su cumpleaños, y fue presenciado por su hijo, Nikita.

Elizaveta había completado un exitoso salto de cuerda momentos antes de la tragedia. Según reportes del canal de televisión Zvezda, la mujer subió nuevamente a la plataforma sin utilizar equipo de seguridad, con la intención de tomarse una selfie. En ese instante, resbaló y cayó al vacío, publica Infobae.

Una celebración que terminó en tragedia

Madre de dos hijos, Elizaveta era reconocida en la comunidad de deportes extremos. Antes del fatídico accidente, había compartido imágenes de su salto, en las que se la veía sonriente y animada. El salto en sí, realizado desde una antigua torre de caldera adaptada para estas actividades, transcurrió sin incidentes.

La empresa 23block, que organizó los saltos, lamentó la muerte de Elizaveta en un comunicado oficial. “En circunstancias trágicas, la experimentada saltadora y madre de dos hijos, Liza, ha fallecido. Elizaveta Gushchina, junto a su hijo Nikita, formaba parte de nuestro equipo deportivo. Ahora todo el equipo está de luto. Esta es una gran tragedia para nosotros”, expresó la compañía, subrayando el impacto emocional de la pérdida en su comunidad.

Tras el suceso, la fiscalía estatal rusa abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar si la empresa organizadora cumplió con las normativas de seguridad, con el fin de establecer posibles responsabilidades legales.

El caso de Elizaveta se suma a otros accidentes recientes en deportes de riesgo, como el de la influencer Tijana Radonjic, quien murió al caer de un paracaídas acuático en Montenegro tras un ataque de pánico.

