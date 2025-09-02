Gaza: reportan 13 muertos en bombardeos aéreos israelíes contra edificios residenciales

Los ataques se registraron en Ciudad de Gaza. La ONU advierte que un millón de personas habitan la zona y declaró hambruna en la Franja.
01/09/2025 23:00
Defensa Civil de Gaza informó este martes que 13 personas murieron durante bombardeos aéreos israelíes nocturnos en Ciudad de Gaza.
El portavoz Mahmud Basal detalló que un ataque contra un edificio residencial dejó 10 víctimas, mientras que otro bombardeo sobre un edificio de apartamentos provocó la muerte de tres personas más.
En los últimos días, las fuerzas israelíes han intensificado sus ataques aéreos como parte de una ofensiva para tomar el principal centro urbano de la Franja, acompañada de advertencias sobre una inminente evacuación.
Contexto del conflicto
La ONU estima que cerca de un millón de personas viven en Ciudad de Gaza y sus alrededores, y declaró que la Franja enfrenta una situación de hambruna.
La guerra comenzó en octubre de 2023 tras el ataque del movimiento islamista Hamás contra Israel, que dejó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, según datos oficiales israelíes recopilados por la AFP.
En represalia, la ofensiva israelí ha causado hasta ahora al menos 63.557 muertes palestinas, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud de Gaza, cifras que la ONU considera confiables.
