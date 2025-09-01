¡Impactante video! Trapecista de circo pierde el equilibrio y cae en pleno show

Un momento de angustia se vivió este domingo en una función del Circo Hermanos Gasca en Cali, cuando una de sus trapecistas, de apenas 19 años, perdió el equilibrio y cayó de una altura aproximada de 10 metros durante un acto en la cuerda floja.

Dayana Rodríguez, la artista afectada, realizaba un split mientras avanzaba hacia el centro de la cuerda tensa, cuando repentinamente perdió el equilibrio y cayó al vacío. Afortunadamente, la caída fue amortiguada por un colchón inflable dispuesto por el circo, evitando lesiones graves. Según el testimonio de Rodríguez, solo sufrió un golpe, y tras ser auxiliada por los paramédicos del circo, pudo regresar al escenario, recibiendo la ovación del público.

Raúl Gasca, uno de los líderes del circo, aseguró a Blu Radio que la artista no llevaba arnés ni había malla de protección, pero que se cumplieron los protocolos de seguridad establecidos para estos actos:

“Sí tenemos la seguridad, gracias a Dios no pasó nada”, afirmó. Además, reconoció que, aunque se minimizan los riesgos, la esencia del circo es precisamente presentar actos extraordinarios que implican cierto peligro.

El incidente quedó registrado en varios videos compartidos por los asistentes, quienes vivieron minutos de verdadero susto antes de presenciar la recuperación de la trapecista.

A continuación, el video:

