Libre dice que "tendrá que entenderse" con PDC y Unidad para aprobar leyes en la Asamblea

El vocero nacional de la Alianza Libre, Carlos Palenque, dijo que su bancada en la Asamblea Legislativa buscará entenderse con la bancada del Partido Demócrata Cristiano (PDC) para la aprobación de leyes, porque el objetivo principal es sacar al país de la crisis que deja el Movimiento Al Socialismo con la escasez de combustibles, falta de dólares, productos de la canasta familiar y otros que afectan al bolsillo del ciudadano.

“Creo que estamos destinados a entendernos dentro de lo que es la Asamblea Legislativa en beneficio de los intereses del país (…) y tendremos que coordinar y entendernos con la gente del PDC y Unidad, lo haremos con el mejor animo para conseguir los objetivos del país y esperamos de ellos también esta responsabilidad patriótica”, dijo Palenque a la Red Uno.

En ese marco, señaló que se busca también cambiar la imagen de la Asamblea Legislativa que hasta hoy ha demostrado ser una instancia en la que los políticos solo velan por sus intereses partidarios y personales.

El objetivo principal de la labor legislativa y del ejecutivo será reactivar la economía, para lo cual Libre propone de inicio liberar los aranceles de importación de semillas y maquinaria para el agro. “Quienes no estén de acuerdo en esas decisiones que se tengan que tomar en la asamblea quedarán escrachados ante la sociedad”.

El vocero dijo que la campaña será en redes sociales, pero también se profundizará la búsqueda del voto en municipios y provincias.

Agregó que se busca una Bolivia de paz con gobernantes que se preocupan por el país y no políticos que luchan por sus propios intereses.

