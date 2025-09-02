Gobierno propone un nuevo impuesto para microempresarios del sector manufacturero

El presidente Luis Arce anunció una nueva política impositiva que busca fortalecer al sector de la manufactura. Se trata de un Impuesto Alternativo Manufacturero (IAM) que sustituirá al Impuesto a las Transacciones (IT) y al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), con el objetivo de impulsar la producción nacional y facilitar el trabajo de los pequeños productores.

Además, afirmó que la propuesta de crear el IAM forma parte de la política de industrialización con sustitución de importaciones y apunta a fortalecer al sector de la manufactura, para que se convierta en un proveedor de materia prima a medianas y grandes empresas.

El IAM entrará en vigencia y sustituirá al Impuesto a las Transacciones (IT) y al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), una vez sea aprobado el proyecto de ley entregado este lunes al vicepresidente David Choquehuanca en Casa Grande del Pueblo.

En un acto con microempresarios manufactureros fue revelado el resultado de un largo proceso de negociación. Los beneficiarios serán microempresarios con ventas anuales inferiores a los Bs 700.000, dos establecimientos productivos no mayores a 145 metros cuadrados y que no cuenten con más de 10 trabajadores.

“Si se acogen a este impuesto, ya no hay el Impuesto a las Transacciones y el Impuesto a las Utilidades del 25%, hay un solo impuesto que va a facilitar el trabajo”, explicó Arce y detalló que el nuevo impuesto será progresivo desde 1% hasta 5% en un plazo de 5 años sobre las ventas brutas.

El sector de la manufactura es un importarte generador de movimiento económico y la propuesta impositiva, que debe ser aprobada en el Legislativo para su vigencia, tiene el propósito de impulsar esta actividad de forma que se consolide, incluso, en un proveedor de materia prima para grandes industrias.

“En la práctica no van a ser considerados como gran empresa que les obliga a tener ciertos libros del Impuesto a las Transacciones para el cálculo, pagarle al contador que tiene que llevar la contabilidad y calcular el Impuesto a las Utilidades que les representa un costo a nuestros pequeños productores, esos costos van a ser eliminados y esa reducción queremos que sean más bien invertidos, que sean más bien para mejorar la calidad de la producción, porque hay gran producción en nuestro país”, explicó el presidente.

La iniciativa impositiva forma parte de la política de industrialización con sustitución de importaciones, que fomenta el desarrollo de la industria nacional con incentivos como el acceso a créditos en condiciones favorables.

Ahora está en manos del Legislativo la aprobación del impuesto y su vigencia. En este primer poder del Estado, legisladores evistas y de la oposición articularon fuerzas y evitaron la aprobación de proyectos enviados desde el Gobierno, entre ellos sobre créditos por más de $us 1.800 millones.

“Tenemos la capacidad de producir. Y lo saben nuestros hermanos pequeños productores”, aseguró.

Con información de ABI.

Mira la programación en Red Uno Play