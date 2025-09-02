El reconocido actor Dwayne Johnson, mundialmente conocido como "La Roca" por su imponente físico, generó un gran revuelo en el Festival de Cine de Venecia tras aparecer con una figura notablemente más delgada. Su impactante transformación se debe a su preparación para el papel del luchador de artes marciales mixtas Mark Kerr en la película "The Smashing Machine".

La presencia de Johnson en el evento fue uno de los momentos más comentados del festival, y su nueva apariencia desató una ola de comentarios y especulaciones en las redes sociales. Usuarios en X (anteriormente Twitter) viralizaron las imágenes del actor, apodándolo "The Pebble" ("La Piedra Pequeña") en alusión a su apodo original.

Un compromiso radical con el personaje

En la película dirigida por Benny Safdie, Johnson interpreta a Mark Kerr, una leyenda de la UFC que luchó contra la adicción a medicamentos. Para meterse en la piel del personaje, el actor se sometió a una drástica reducción de peso y masa muscular, perdiendo alrededor de 27 kilos.

Durante la conferencia de prensa en Venecia, Johnson habló sobre el significado de este papel, el cual lo aleja de sus habituales roles de acción. "Tenía ese deseo ardiente y esa voz que me decía: ‘¿Y si hay algo más? ¿Y si puedo?’", afirmó el actor, reconociendo que este proyecto le ha permitido explorar una faceta más vulnerable y profunda de su talento, según reportan medios internacionales.

La película, que tuvo su estreno en el festival, explora la vida personal y profesional de Kerr, con la actriz Emily Blunt en el papel de su exesposa, Dawn Staples. El estreno en cines está previsto para el 3 de octubre.

La reacción de los fanáticos

La drástica metamorfosis del actor provocó diversas reacciones en internet. Aunque algunos expresaron preocupación por su salud con comentarios como "¿Ese no es The Rock?", muchos otros elogiaron su compromiso profesional. "Impresionante transformación", "Es la mitad de lo que era", y "Gran estrategia para proteger su corazón" fueron algunos de los mensajes que inundaron las redes, reflejando el impacto cultural de su cambio.

El esfuerzo de Dwayne Johnson para interpretar a Mark Kerr demuestra su disposición a salir de su zona de confort, enfrentando desafíos físicos y emocionales para dar vida a un personaje complejo y, según sus propias palabras, "vivir sus propios sueños".

