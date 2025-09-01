Confirman deceso de una persona de 46 años por sofocación en incendio forestal de Torotoro

La Policía de Potosí confirmó que una mujer de 46 años falleció por sofocación y posterior calcinación en un incendio forestal en la localidad de Mojón Kasa, cerca del municipio de Torotoro. La víctima perdió la vida el pasado fin de semana al intentar sofocar el fuego que amenazaba su propiedad.

Así encontraron a la víctima. Fotos: Red Uno.

Según el comandante departamental de la Policía, Fernando Barrientos, agentes de la estación policial de Torotoro se trasladaron al lugar el sábado para verificar el incidente. Allí, la hija de la víctima relató que su madre había sido alcanzada por las llamas mientras intentaba controlar el incendio.

Bomberos fueron desplazados a la zona.

Barrientos también informó que, a la fecha, el incendio sigue sin ser controlado. Ante la magnitud de la emergencia, se solicitó apoyo a las autoridades de Cochabamba, quienes enviaron un contingente inicial de 30 bomberos. Posteriormente, se sumaron 70 personas más, incluyendo efectivos de las Fuerzas Armadas y de otras instituciones, en un esfuerzo conjunto por mitigar el fuego que ha devastado la zona.

