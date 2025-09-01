TEMAS DE HOY:
robo de laptop Restos humanos canes peligrosos

29ºC Santa Cruz de la Sierra

2ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Álvaro Peña: “Cuando nos anulan el 2-2, ahí se vio un bajón del equipo”

El técnico de Oriente reconoció que su equipo perdió el control tras la anulación del gol del empate y aseguró que seguirán trabajando para mejorar de cara a los próximos clásicos. 

Martin Suarez Vargas

01/09/2025 11:54

Álvaro Peña, DT de Oriente en conferencia de prensa. Foto: Red Uno
Montero, Santa Cruz.

Escuchar esta nota

Tras la derrota por 4-1 frente a Blooming en el clásico cruceño, Álvaro Peña, director técnico de Oriente, explicó que su equipo estuvo equilibrado durante los primeros 60 minutos, pero que la anulación del segundo gol del empate provocó un descontrol que terminó afectando el rendimiento de los jugadores.

“Nosotros aguantamos 60 minutos bien, estaba de ir y vuelta al partido, pero cuando nos anulan el 2-2, ahí se vio un bajón del equipo, el descontrol de mis jugadores. Creo que eso fue uno de los factores que hizo que perdiéramos el control”, señaló Peña. Añadió que la condición física también influyó: “Cuando perdés el control y no estás bien físicamente, te descontrolás y no llegás a las jugadas, a las pelotas y no pensás bien”.

El técnico recordó que el rival viene trabajando hace aproximadamente 10-11 meses bien y aseguró que continuarán esforzándose para mejorar.

“Tenemos dos clásicos más que vamos a jugar como locales. Esto es difícil, pero vamos a salir adelante y vamos a trabajar para mejorar”, expresó Peña, quien además hizo un llamado a la calma y al respeto dentro del fútbol.

Peña hizo énfasis en que la derrota ante los celestes, dejó enseñanzas importantes y destacó el compromiso del equipo para corregir errores. El estratega comentó que el equipo seguirá preparándose en la recuperación física y la concentración para los próximos partidos, buscando evitar los errores que se cometieron en el clásico.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD