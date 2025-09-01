Álvaro Peña: “Cuando nos anulan el 2-2, ahí se vio un bajón del equipo”

Tras la derrota por 4-1 frente a Blooming en el clásico cruceño, Álvaro Peña, director técnico de Oriente, explicó que su equipo estuvo equilibrado durante los primeros 60 minutos, pero que la anulación del segundo gol del empate provocó un descontrol que terminó afectando el rendimiento de los jugadores.

“Nosotros aguantamos 60 minutos bien, estaba de ir y vuelta al partido, pero cuando nos anulan el 2-2, ahí se vio un bajón del equipo, el descontrol de mis jugadores. Creo que eso fue uno de los factores que hizo que perdiéramos el control”, señaló Peña. Añadió que la condición física también influyó: “Cuando perdés el control y no estás bien físicamente, te descontrolás y no llegás a las jugadas, a las pelotas y no pensás bien”.

El técnico recordó que el rival viene trabajando hace aproximadamente 10-11 meses bien y aseguró que continuarán esforzándose para mejorar.

“Tenemos dos clásicos más que vamos a jugar como locales. Esto es difícil, pero vamos a salir adelante y vamos a trabajar para mejorar”, expresó Peña, quien además hizo un llamado a la calma y al respeto dentro del fútbol.

Peña hizo énfasis en que la derrota ante los celestes, dejó enseñanzas importantes y destacó el compromiso del equipo para corregir errores. El estratega comentó que el equipo seguirá preparándose en la recuperación física y la concentración para los próximos partidos, buscando evitar los errores que se cometieron en el clásico.

