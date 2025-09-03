¡Horror! Mujer es aprehendida por abrir el vientre de su perra embarazada y causarle la muerte

Una mujer fue aprehendida en la localidad de San Pedro de Jujuy, Argentina, acusada de causar la muerte de su perra embarazada al abrirle el vientre con una hoja de afeitar.

El hecho, catalogado como crueldad animal, generó conmoción en la comunidad. La Policía confirmó que tanto la perra como los cachorros murieron a consecuencia de la agresión.

Según los testigos, los alaridos del animal alertaron a los vecinos, quienes se acercaron al domicilio y encontraron una escena que calificaron de “aberrante”. Tras la denuncia, las autoridades acudieron al lugar y procedieron con la aprehensión.

“Se investiga el motivo que llevó a la mujer a cometer este acto. Por ahora, permanece con detención preventiva”, informaron fuentes policiales.

La mujer fue imputada por el delito de crueldad animal, que en Argentina contempla penas de hasta un año de prisión, según el Código Penal. La justicia aún investiga las circunstancias del hecho y los posibles antecedentes de maltrato.

Organizaciones animalistas expresaron su repudio y exigieron la pena máxima para la sindicada. A través de redes sociales, pidieron mayor firmeza en la aplicación de las leyes de protección animal.

Mira la programación en Red Uno Play