¡Estaba cansado de pagar pensión!: Padre le dispara en la cabeza a su hija de 2 años

Un trágico episodio de violencia intrafamiliar mantiene a un niño de apenas dos años y ocho meses en grave riesgo vital, debatiéndose entre la vida y la muerte, después de recibir un disparo en el cabeza propinado por su propio padre a causa de una discusión con su pareja, la madre del menor.

Los hechos ocurrieron el pasado martes 2 de septiembre en la región de La Araucanía, en Chile, por lo que el menor fue ingresado en el Hospital Regional de Temuco. El hecho ocurrió la tarde del martes 2 de septiembre de 2025.

Según relató el fiscal Luis Arroyo, a cargo de la investigación, el imputado, un hombre de 23 años identificado como C.M.G.M., llegó al domicilio de su expareja, madre del menor, tras retirar al niño de un jardín infantil.

Huyo en una motocicleta

Inmediatamente después del ataque, el padre huyó del lugar en una motocicleta, dejando al niño herido de gravedad. La madre, con el bebé en brazos y sangrando profusamente, corrió en busca de ayuda y se acercó a personal de Carabineros que patrullaba la zona.

Carabineros activó un amplio operativo de búsqueda, que incluyó despliegue aéreo con helicópteros y drones, así como patrullas terrestres. Aproximadamente 40 minutos después del incidente, alrededor de las 18:20 horas, el sospechoso fue ubicado y detenido en otra zona de la ciudad.

Durante la captura, el hombre apuntó con un arma de fuego a un funcionario policial, lo que agravó su situación legal. El revólver utilizado en el ataque fue incautado por las autoridades.

El imputado, quien no cuenta con antecedentes penales previos pero enfrenta una investigación en curso por un delito sexual en la Fiscalía de Temuco, fue presentado ante el Juzgado de Garantía de la ciudad. La audiencia de formalización se realizó por los delitos de parricidio frustrado y porte ilegal de armas.

Se determinará si enfrentará un juicio hasta el viernes 5 de septiembre, para permitir la recolección de más pruebas. La investigación está a cargo de la Sección OS-9 de Carabineros y el Laboratorio de Criminalística (Labocar), quienes analizan posibles denuncias previas en el Tribunal de Familia que podrían haber alertado sobre riesgos en el entorno del menor.

El fiscal Arroyo enfatizó que el disparo fue intencional y dirigido específicamente al niño, descartando que se tratara de un accidente o un intento de agredir a la madre.

