Descubrió que un hombre le mandaba fotos a su novia, lo emboscó y lo baleó en el pie

Parece un guion de película, pero pasó de verdad en Santiago del Estero, Argentina. Un hombre descubrió que otro le mandaba fotos y mensajes subidos de tono a su novia, así que lo citó en un campo y le disparó en un pie.

Según el diario local El Liberal, la víctima enviaba mensajes e imágenes de contenido sexual a la pareja del atacante y le insistía para que tuviera relaciones con él.

La víctima relató que fue citado por otro individuo en un descampado. Al llegar, comenzó a recriminarle cosas y luego le disparó con una carabina en el pie derecho.

El agresor no se detuvo ahí. Después de herirlo, lo golpeó en la cara, lo grabó con su celular y le dijo: "Ahora pasale fotos a mi mujer. Así te tengo, ahora tu mujer va a saber todo."

Después del ataque, la víctima fue llevada a un hospital y tuvo que ser operada porque la bala le quedó en el hueso del pie.

La policía arrestó al atacante, le confiscaron el arma y los celulares. El agresor está acusado de lesiones graves y se negó a declarar.

