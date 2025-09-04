Christian Nodal reaparece junto a Ángela tras polémicas declaraciones de Cazzu

En medio de la creciente tensión por la disputa legal entre Christian Nodal y su expareja Cazzu, el cantante mexicano reapareció públicamente junto a Ángela Aguilar en un evento que reúne a las figuras más influyentes de México.

La presencia de Nodal y Ángela, no pasó desapercibida, especialmente por el contexto mediático que rodea al cantante.

Apenas días antes, Cazzu había revelado en un podcast que no podía viajar con su hija Inti debido a que Nodal no le otorgaba el permiso correspondiente, una situación que desató un fuerte debate sobre el rol del cantante como padre.

La artista argentina aseguró haber escuchado del abogado de Nodal la frase: “tenemos el control sobre vos y tu hija”, lo que generó indignación en redes sociales y puso bajo el escrutinio público al cantante.

A pesar de la polémica, Nodal eligió reaparecer en un evento de alto perfil, acompañado de Ángela Aguilar, quien fue reconocida como una de las voces jóvenes más influyentes de México, ubicándose en el sexto lugar de la lista de los 300 líderes del país.

