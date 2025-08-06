Película boliviana ‘La Hija Cóndor’ tendrá su estreno mundial en el Festival de Toronto

La película boliviana ‘La Hija Cóndor’, dirigida por el cochabambino Álvaro Olmos Torrico, fue seleccionada para la prestigiosa sección Centrepiece del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), que celebra su 50.ª edición del 4 al 14 de septiembre. Este reconocimiento posiciona a la producción en un radar de crítica internacional, distribuidores y plataformas, abriendo una puerta clave para su circulación global.

La Historia detrás de ‘La Hija Cóndor’

‘La Hija Cóndor’ es una coproducción de Bolivia, Uruguay y Perú que narra la historia de una joven partera quechua. Dotada con un canto que alivia el dolor de las embarazadas, la joven, influenciada por una amiga, decide dejar su comunidad en los Andes bolivianos para perseguir su sueño de ser cantante.

‘La Hija Cóndor’. Crédito de fotos: Empatía Cinema.

El director explicó que la idea surgió de un encuentro con la última partera de su región, un personaje que lo inspiró a explorar la importancia de estas mujeres en la preservación de los valores tradicionales e indígenas. La película fue filmada en la misma comunidad, utilizando un elenco de actores no profesionales, lo que según Olmos, le otorgó una autenticidad única.

Olmos también destacó el trabajo del director de fotografía, Nicolás Wong Díaz, por capturar la esencia de la historia con un "delicado claroscuro", así como el compromiso del elenco, quienes mostraron una gran valentía en escenas emocionalmente complejas. Para el equipo detrás de la película, ser parte del festival es un privilegio que celebra el cine de sus respectivos países.

Álvaro Olmos Torrico, fundador de la plataforma BoliviaCine.com, ya tiene una trayectoria reconocida con su ópera prima ‘Wiñay’ y como productor en otras aclamadas películas como ‘Los de Abajo’ y ‘The Visitor’.

‘La Hija Cóndor’. Crédito de fotos: Empatía Cinema.

