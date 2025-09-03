“¿Dónde está mi hermano?”: mujer halla otro cuerpo en el nicho asignado en cementerio de La Paz

Una mujer denunció un grave error en el Cementerio General de La Paz, luego de que descubriera que el cuerpo sepultado en el nicho de su hermano no le pertenecía.

El hecho se conoció tras una cita de la administración del camposanto para realizar el trámite de renovación por cinco años del nicho, correspondiente a un fallecido durante la pandemia de COVID-19.

“Me han citado para hacer el cambio de ataúd. Vine con todo y cuando abren el nicho de mi hermano, resulta que es otro cuerpo”, relató la denunciante visiblemente afectada.

Según su testimonio, el cadáver hallado pertenecía al nicho inferior, y el de su hermano no ha sido localizado hasta ahora. La mujer recordó que durante la pandemia, los familiares no podían ingresar al cementerio, por lo que no pudieron verificar la ubicación exacta del entierro.

La administración del cementerio informó que se realizaron otras exhumaciones, confirmando que los restos en esos casos sí coincidían con las familias correspondientes. Sin embargo, aún no se ha dado con el paradero del cuerpo reclamado.

“Yo quiero que me digan dónde está mi hermano. Esas veces no dejaban entrar a los familiares. Ahora resulta que no está. Quiero soluciones”, exigió la mujer.

Tras conocerse el caso, otras familias también acudieron al cementerio para verificar que sus seres queridos se encuentren en los nichos correctos.

