Tribunal de Sacaba ordena libertad de Áñez, pero continuará recluida por sentencia

El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Nº1 de Sacaba emitió un mandamiento que dispone la libertad de la expresidenta Jeanine Áñez dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por el presunto delito de genocidio en grado de tentativa.

Sin embargo, la exautoridad permanecerá recluida en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores, en la ciudad de La Paz, a la espera de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por la sentencia de 10 años.

La resolución fue librada el 30 de agosto en la localidad de Sacaba, provincia Chapare del departamento de Cochabamba. Sin embargo, Áñez continuará privada de libertad debido a la sentencia condenatoria dictada en 2022, cuando fue acusada de haber asumido la presidencia de manera irregular el 12 de noviembre de 2019.

El abogado defensor de la exmandataria, Luis Guillén, informó que se encuentra en curso un recurso de revisión extraordinaria contra dicha condena, el cual deberá ser resuelto por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Mire la notificación judicial:

